USD (Alış - Satış) : 7,08 - 7,09 EURO (Alış - Satış) : 8,57 - 8,58

Türkiye'nin gerici muhalefeti iş başında!

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 10 yıllık uzay programını canlı yayında duyurdu. Erdoğan açıklamaları bir çok kesimden büyük beğeni toplarken, muhalif isimlerin konuya ilişkin yaptığı garip eleştiriler büyük tepki çekti.

Güncel / 09 Şubat 2021 Salı 21:22
Türkiye'nin gerici muhalefeti iş başında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen büyük programla Türkiye'nin 10 Yıllık Uzay Programını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları toplumun büyük kesiminde büyük beğeni topladı. 

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uzay Ajansı tarafından hazırlanan programda Türkiye'nin uzaydaki hedeflerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik edildiğini belirtti.

Ancak her zamanki gibi muhalif isimler sırf muhalif olmak için garip eleştiriler de bulundu. 

SIRF MUHALİF OLMAK İÇİN BURUN KIVIRDILAR!

Yılmaz Özdil, Aslı Aydıntaşbaş, Faik Öztrak ve Sedef Kabas gibi isimler heyecan uyandıran programlarla ilgili haksız eleştirilerde bulundu. O isimlere tepkiler çığ oldu. 

İşte o skandal tweetler:














Faik ÖztrakRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı