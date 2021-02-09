Türkiye'nin gerici muhalefeti iş başında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen büyük programla Türkiye'nin 10 Yıllık Uzay Programını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları toplumun büyük kesiminde büyük beğeni topladı.



Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uzay Ajansı tarafından hazırlanan programda Türkiye'nin uzaydaki hedeflerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik edildiğini belirtti.



Ancak her zamanki gibi muhalif isimler sırf muhalif olmak için garip eleştiriler de bulundu.



SIRF MUHALİF OLMAK İÇİN BURUN KIVIRDILAR!



Yılmaz Özdil, Aslı Aydıntaşbaş, Faik Öztrak ve Sedef Kabas gibi isimler heyecan uyandıran programlarla ilgili haksız eleştirilerde bulundu. O isimlere tepkiler çığ oldu.



İşte o skandal tweetler:





























