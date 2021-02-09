Türkiye'den yeni sondaj gemisi!

Türkiye 4. sondaj gemisini alıyor. Norveç'ten gelecek gemi için ön anlaşma yapıldı.



Türkiye, toplam 5 gemiyle Doğu Akdeniz başta olmak üzere tüm uluslararası sularda bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih sondaj gemisinin 20 Temmuz'da başladığı Sakarya Gaz Sahasındaki sondajında 405 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurmasının ardından hidrokarbon keşfinden sonra atılacak yeni adımlar bekleniyordu.



BOLETTE DOLPHIN'İN ÖZELLİKLERİ



Norveç'in Kuzey Denizi'ndeki Slovag Limanı'nda bağlı duran Bolette Dolphin, 2014 yılında Güney Kore'deki Hyundai tersanesinde denize indirildi. 228.93 metre boyundaki geminin eni ise 36, seyir halindeki draftı ise 16.5 metre. Bolette Dolphin derin deniz sondaj gemileri arasında ileri teknolojili olarak kabul edildiği bildirildi. Gemi yaklaşık 12 bin 192 metreye kadar sondaj yapabiliyor.



GEMİYE EFSANE 'CADILLAC' BENZETMESİ YAPILIYOR



'Bolette Dolphin' Kanuni sondaj gemisinin ardından Türkiye'nin 4. Sondaj gemisi olarak öne çıkarken, geminin diğerlerinden daha üstün kabiliyetlere sahip olduğunu ifade ediliyor. Bu gemi için sektör yetkilileri, ABD'li efsane lüks otomobil markasına atfen, 'Cadillac' benzetmesi yapıyor.