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Trump için tarihi gün! Dünya buraya kilitlendi!

Eski Başkan Donald Trump hakkındaki azil davası ABD Senatosu'nda bugün başlıyor. "İsyana teşvik"le suçlanan Trump, ülke tarihinde ikinci kez azil süreciyle karşı karşıya kalan ilk başkan olarak tarihe geçmişti.

Güncel / 09 Şubat 2021 Salı 18:32
Trump için tarihi gün! Dünya buraya kilitlendi!

Eski ABD Başkanı Donald Trump görevi bırakmasına iki hafta kala 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de bir miting düzenlemiş ve ardından destekçileri Kongre binasını basmıştı. Dünyanın dehşetle izlediği olaylarda biri polis olmak üzere beş kişi hayatını kaybetmişti.

Bu gelişmenin ardından Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için yargılanmasına yönelik tasarı lehinde oy kullandı.

Bugün 45'inci ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine yönelik dava, yargılama makamına dönüşen Senato'da görülmeye başlıyor. Donald Trump 3 Kasım 2019'da yapılan seçimleri rakibi Joe Biden'a kaybetmiş, 20 Ocak'ta ise görevi devretmişti.

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