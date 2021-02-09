Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla öğrencilere müjdeyi verdi. "Her bir çocuğumuzun gereksinimine uygun olarak yapılandırdığımız Ulusal Destekleme Programı'nı hazırladık." ifadelerini kullanan Selçuk, programın çok yakında paylaşılacağını ifade etti.



İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un o açıklamaları:



Öğretmen, çocuğun gözüne bakınca neyi var bilir. Bakanlığımızın dijital altyapısında bu bakışı ilham aldık. Her bir çocuğumuzun gereksinimine uygun olarak yapılandırdığımız #ulusaldesteklemeprogramı'nı hazırladık. Çok yakında paylaşacağız. Çabamız, haklarını teslim etmek için...











