Merkez Bankası'ndan kritik döviz açıklaması!

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, 'Merkez Bankası döviz kuru düzeyini etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlayabilir' dedi.



Ağbal, döviz kurunun gecikmeli etkilerinin zaman içinde azalacağını ifade ederek, 'Döviz alım ihaleleri arz ve talep gelişmelerine göre başlatılacak' diye konuştu.