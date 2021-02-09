Koronavirüste son rakamlar!

Artan vakaların ardından alınan koronavirüs tedbirleri işe yaradı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte, vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Son olarak aşınında gelmesiyle birlikte koronavirüs sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşlarda her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu merak ediyor.



İşte günün tablosu!



Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.



