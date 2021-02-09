Katlanabilir iPhone'un yeni detayları…

Apple'ın uzun süredir katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Hatta ilk patentler bundan yıllar önce alınmış durumda. Ama yeni patentlerle birlikte yeni telefon hakkındaki ayrıntılar netleşmeye devam ediyor. Bilhassa son 1 yıldır ortaya çıkan detaylar oldukça fazla.



İki farklı prototip üzerinde duruluyor

Şu ana kadar alınan patentler ve ortaya çıkan bilgiler, iki farklı katlanabilir iPhoneprototipine yoğunlaşıyor. İlk olarak ortay çıkan modelde iki ekranlı biryapı vardı ve katlama sisteminde menteşe açıkça görünüyordu. Daha sonrasında ise dikeyolarak katlanabilen bir modelin daha prototipi ortaya çıktı.



Ancak son olarak gelinen noktada birçok farklı kaynak dikeyolarakkatlanabilirbirmodelin geliştirildiğini doğruluyor.



Şimdilik somut bir prototip yok

Her ne kadar patentler ya da resimler üzerinden çizimler görünse de aslında Apple'ın fiziksel olarak tasarladığı bir katlanabilir iPhone modeli yok. Ancak önümüzdeki birkaç sene içinde Apple'ın yeni nesil katlanabilir telefonunu duyurması bekleniyor.