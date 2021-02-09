İnsanoğlunun elinin değdiği en eski madde!

7 milyar yıllık yıldız tozuna sahip göktaşları satışa çıkarıldı.Satışa çıkarılan meteroların Ay ve Mars'tan geldiği ve insanoğlunun elinin değdiği en eski madde olarak isimlendiriliyor.



75 TANESİ SATIŞA ÇIKARILDI



ABD'deki New York merkezli müzayede şirketi Christie's internet üzerinden 75 meteoru 50 bin ile 180 bin dolara satışa çıkardı.



7 MİLYAR YILLIK YILDIZ TOZU



Satışa çıkacak göktaşları arasında, Mars ve Ay'dan gelen, insanoğlunun elinin değdiği en eski madde olarak isimlendirilen 7 milyar yıllık yıldız tozu bulunduğu ifade edildi.



Söz konusu meteorların 50 bin ile 180 bin dolara satışa çıkarıldığı ifade edildi. Christie's müzayedsi Bilim ve Doğa Tarihi Başkanı James Hyslop konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Herkesin bir göktaşının nasıl görünmesi gerektiğine dair kafasında bir imaj var. Dünya atmosferini delip geçerken sürtünme ile ısınan dışı bir madde' diye konuştu.



METEOR NEDİR?



Gök taşı ya da meteor, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur.



Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.



METEOR KAYMASI NEDİR?



Gözlendiği sırada atmosfere ve Dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir. 38,660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.