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Elon Musk'ın sevgilisi beyin çipi istiyor!

Elon Musk'ın sevgilisi şarkıcı Grimes, Musk'ın nöroteknoloji alanında faaliyet yürüten şirketi Neuralink'in geliştirdiği beyin çiplerinden taktırmak istediğini söyledi.

Teknoloji / 09 Şubat 2021 Salı 10:48
Elon Musk'ın sevgilisi beyin çipi istiyor!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın sevgilisi, Kanadalı şarkıcı Grimes, Neuralink'in yapay zekayla çalışan ve beyin kontrolü sağlayan 'Link' isimli mikroçiplerden taktırmak istediğini belirten bir tweet paylaştı.

Paylaşımında 'Hadi beyin çipi taktıralım' ifadelerini kullanan Grimes'e, rapçi Lil Uzi Vert de 'Ben hazırım, ne zaman yapıyoruz?' sözleriyle katıldı.

Grimes, Vert'e şu ifadelerle yanıt verdi:

'2022'ye kadar çipleri hedefleyelim. Bu her ne kadar deneysel bir ameliyat olsa da başarılı olması durumunda Tanrıların bilgisine sahip olacağız.'



Musk geçen sene ağustos ayında, nöroteknoloji şirketi Neuralink tarafından geliştirilen mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyi tanıtmıştı.

Musk, Neuralink'in yıllardır üzerinde çalıştığı beyin implantının hafıza kaybından depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini söylemişti.

Çipin ayrıca beyne doğrudan müzik yayını yapmak ya da klavyeye dokunmadan düşünceyle yazı yazabilmeyi sağlama gibi amaçlarla kullanılabileceği daha önce açıklanmıştı.

Musk'ın tanıttığı 'Link' adlı çip, bir madeni para büyüklüğünde ve kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor.

Tanıtımında, söz konusu çipin 'bir akıllı saatten beklenebilecek tüm özelliklere sahip olduğunu' söyleyen Musk, çipin endüktif olarak şarj edildiği bilgisini de paylaşmıştı.

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