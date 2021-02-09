DSÖ’den merakla beklenen Wuhan açıklaması!

Dünyanın nefesini tutarak beklediği araştırma sonucu, bugün kamuoyuna açıklanıyor.



Koronavirüsün kaynağını araştırmak için haftalar önce Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), haftalardır devam eden araştırma sonuçlarına dair resmi bulguları, bugüne değin kamuoyuyla paylaşmamıştı.



DSÖ, yaptığı son dakika açıklamasında 'Ekibimiz dört hafta boyunca koronavirüsün kaynağına dair araştırmalarını sürdürdü. Bugün Çinli meslektaşlarıyla birlikte bir basın konferansı gerçekleştirecek.' ifadelerini kullanarak basın toplantısını dünyaya duyurdu.



TOPLANTI BAŞLADI



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Vuhan'daki basın toplantısına aşı uyarısı ile başladı.



Güney Afrika'da uygulaması durdurulan AstraZeneca aşısına vurgu yapan Ghebreyesus, aşı üreticilerini mutasyonlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Genel Direktör, aşıların daha etkili olması için el temizliği, maske ve sosyal mesafeye de dikkat çekti.



GIDA PAZARI İDDİALARI REDDEDİLMİŞTİ



Öte yandan DSÖ yetkililerinden günlerdir gelen açıklamalar, araştırma sonucun sinyali verir nitelikteydi. DSÖ heyetinden Rus uzman Vladimir Dedkov, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada koronavirüsün Vuhan'daki gıda pazarında salgının yayılması için tüm koşulların olduğunu ancak bunun virüsün oradan kaynaklandığı anlamına gelmediğini söylemişti.



Vuhan'daki gıda pazarına yönelik şüphelerin, DSÖ ekibi tarafından boşa çıkarılmasıyla beraber diğer bir iddia olan 'Koronavirüs Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından sızdı' söylentilerine de açıklık getiren DSÖ yetkilileri, laboratuvarın mükemmel bir şekilde donatıldığı, herhangi bir sızıntı izine rastlanılmadığını belirtmişti.



Vuhan'a giden 10 kişilik DSÖ ekibi, aralarına katılan Japonya, Katar, Almanya, Vietnam, Rusya, Avustralya, Danimarka, Hollanda, İngiltere ve ABD'den gelen uzmanlardan ikisinin Çin'e geçmeden önde korona pozitif çıkması üzerine Singapur'da kalmıştı. Uzmanlar arasında kamu sağlığı uzmanları, hayvan sağlığı uzmanları, virüs uzmanları bulunuyor.



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