Başkan Erdoğan Türkiye'nin uzay programını açıkladı!

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Ajansı' Tanıtım Toplantısına katılıyor. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 10 yıllık uzay vizyonunu açıkladı.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

(Milli Uzay Programı) Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum.Yüzyıllar boyunca yeryüzünde adaletin, ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna kapı aralıyoruz. Hedeflerimiz hayal ürünü değil.Haberleşme uydularımızın sayısını 5'e yükselttik. Türksat 6A'yı da yörüngesine yerleştireceğiz.İMECE'NİN ENTEGRASYON İŞLEMLERİ TAMAMLANDIİlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İmece'nin entegrasyon işlemleri tamamlandı, testleri sürüyor.(GÖKTÜRK-3 uydusu) Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz."HER GEÇEN GÜN DAHA YETKİN HALE GELİYORUZ"Uzay ve roket merkezlerimiz, tasarım ve test laboratuvarlarımız, optik sistemlerimizle her geçen gün daha yetkin hale geliyoruz.18 yılda TÜBİTAK aracılığıyla uydu, uzay, fırlatma sistemleri uzay ekipmanları konularında 56 projeye toplam 2,1 milyar lira kaynak sağladıkTürk ve Müslüman alimlerin asırlar önce yaptığı çalışmalar sayesinde bugün uzay çağını konuşabiliyoruz.İHA ve SİHA'larla sahada oyunu değiştiren taraf olmayı başardık.Doğru zamanda insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı teknolojilerine yatırımla oyunu değiştiren tarafta yer almayı başardık.İnsanlığın bir kısmının değil, tamamının barış ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz.Temsil ettiğimiz medeniyetin dünyaya yeniden öncü olabilmesi, Türkiye'nin uzay yarışında kat edeceği mesafeye bağlıdır."ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR"Dünyanın gözü üzerimizde. Neden bu kadar saldırıyorlar? Çılgın Türkler geliyor diyorlar. Doğru zamanlama ile doğru adımları atıyoruz.MACRON'A SERT TEPKİ!Sen önce Cezayir'in hesabını ver! Bize akıl vereceğine aklını kendine saklaGÖBEKLİTEPE'DEKİ BLOĞUN SIRRI ORTAYA ÇIKTIGöbeklitepe yakındaki bir tarlada 5 Şubat'ta görülen blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıyordu. Göbeklitepe'deki bloğun sırrı Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla ortaya çıktıŞimdi Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programımızı, bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki: Gökyüzüne bak, ayı gör.HEDEFLERİ TEK TEK AÇIKLADI"Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir.""Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliğiyle hayata geçireceğiz.""Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmaktır"Erdoğan: "2028'de planladığımız ikinci aşamada aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak, ilk fırlatmayı bu milli roketlerimizle yapacağız.""Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz; Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir.""Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmaktır."Altıncı hedefimiz Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerini yerden takibi konusunda daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır.Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayi ekosistemini daha da geliştirmektir.Sekizinci hedef bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurmaktır."Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmektir."Onuncu ve son hedefimiz de bir Türk vatandaşını uzaya göndermek"Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi, turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz.""Toplumumuzda uzay farkındalığını artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız."