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Başkan Erdoğan özellikle şerh koydu: 'Buna Türkçe bir isim bulalım!'

Başkan Erdoğan Türkiye'nin 10 yıllık uzay programını açıkladı. Erdoğan öte yandan Astronot ve Kozmonot kelimeleri yerine Türkçe bir karşılık bulunmasını istedi.

Güncel / 09 Şubat 2021 Salı 19:12
Başkan Erdoğan özellikle şerh koydu: 'Buna Türkçe bir isim bulalım!'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Ajansı' Tanıtım Toplantısı'nda kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yol haritasını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 hedefi tek tek anlattı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 2023'te Ay ile ilk temasın sağlanmasının hedeflendiğini açıklayan Erdoğan, 10'uncu ve son hedef olarak da bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini duyurdu.

Öte yandan Erdoğan, Astronot ve kozmonot kelimelerini bir kenara bırakıp buna Türkçe bir karşılık bulunması gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan şöyle devam etti: 'Benim özellikle burada bir şerhim var: Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astonot ya da kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor. Buradan dil bilimcilerimize bir çağrıda bulunuyor ve diyorum ki Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım. 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir. Saydığımız hedeflerin her biri elbette iddialıdır, zorlayıcıdır. Ama bunların hepsi de ayakları yere basan hedeflerdir. Türkiye'nin bu devrimi gerçekleştireceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Türkiye Uzay Ajansı'nın geliştireceği hedeflerimi milli Uzay Programı'ndaki hedefleri bizzat takip edecek, destek olacağım.' 

Öte yandan konuyla ilgili Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapıldı. İşte o paylaşım;





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