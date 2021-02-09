Başkan Erdoğan AYM'de yemin törenine katıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı. Programda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da yer aldı.







AYM BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI



Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, 'Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır.' dedi.



Arslan, 'Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir.' diye konuştu.



Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 'Milletimiz en son 15 Temmuz direnişiyle hürriyetine ve istiklaline canı pahasına sahip çıkmış, kendisine zincir vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir' açıklamasında bulundu.







ERDOĞAN'IN İMZASIYLA SEÇİLDİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesine üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından seçildi.







Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Fidan, Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.



İRFAN FİDAN KİMDİR?



15/7/1974 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ordu'da bitirmiştir. 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun olmuştur. 1997 yılında Ankara adli yargı hâkim adayı olarak kamu görevine başlamıştır. 1999 yılında stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmıştır. 2012 yılında TMK 10. madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı olarak atandıktan sonra 16/1/2015 ile 26/7/2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet başsavcı vekilliği, bu tarihten 27/11/2020 tarihine kadar İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı görevlerini yürütmüştür.



27/11/2020 tarihinde Yargıtay üyesi olmuş, Başkan Erdoğan tarafından 23/1/2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.



Evli ve iki çocuk babasıdır.