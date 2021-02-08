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SONAR'ın son anketi açıklandı! Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı açık ara önde! Dikkat çeken İYİ Parti ve CHP detayı!

Erken seçim naraları atan muhalefeti üzecek anket SONAR’dan geldi. SONAR’ın yaptığı “Bu Pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?” anketinde Cumhur İttifakı’nın oyları yüzde 50’nin üzerinde. Millet İttifakı’nda ise özellikle İYİ Parti ve CHP’den kaymalar dikkat çekti.

Siyaset / 08 Şubat 2021 Pazartesi 12:35
SONAR'ın son anketi açıklandı! Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı açık ara önde! Dikkat çeken İYİ Parti ve CHP detayı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023'ü işaret ederek erken seçim tartışmalarına noktayı koydu. Erdoğan'ın net tavrına rağmen; erken seçim, muhalefetin gündeminden düşmedi.

Muhalefetten gelen çağrılar nedeniyle kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

SONAR Araştırma şirketinin kurucusu Hakan Bayrakçı, şirketinin gerçekleştirmiş olduğu genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

CUMHUR İTTİFAKI YİNE YÜZDE 50

Hakan Bayrakçı, anketin 26 kentte, 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldığını söyledi.

Sonuçlara göre; AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerinde.

Millet İttifakı ise yine hayal kırıklığı yaşıyor.

HAKAN BAYRAKÇI: MUHALEFETİN İŞİ ÇOK ZOR

Hakan Bayrakçı, anket sonuçlarıyla ilgili 'Açıkça görülüyor ki; CHP'den İyi Parti'ye geçiş var. Bir de 19 yıl boyunca iktidarı eleştirerek bir yere varamayacağını anlayamayan bir zihniyete karşı sadece eleştirmek yerine ne yapacağını söyle... O eleştiriler oraya oy veren kitleyi küçük görmek oluyor. Bunu algılayınca da oylarını değiştirmiyorlar. Muhalefetin işi çok zor.' yorumunu yaptı.

Hakan Bayrakçı; Babacan, Davutoğlu, Sarıgül gibi isimlerin kurduğu partilerin neden listede olmadığını şu sözlerle açıkladı: 'Sıfırlı değerleri almadık. Sarıgül'ü Muharrem İnce'yi ve Öztürk Yılmaz'ı dahil etmedik. 0,4 çıkmış mesela. 1'in altına düşenleri DİĞER'e topluyoruz. '

CUMHUR İTTİFAKI YÜZ 50'Yi BULDU

AK PARTİ %39,3

CHP %22,6

İYİ Parti %13,1

MHP %10,5

HDP %10,2

SAADET PARTİSİ %1,2

BBP 1,1

DİĞER: 2

Ak PartiMuharrem İnceRecep Tayyip Erdoğan

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