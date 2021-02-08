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SİHA ve zırhlı araçlarına talip oldular!

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere, beraberindeki heyetle birlikte askerî iş birliği konularını konuşmak üzere Kazakistan’ı ziyaret etti. Kazakistan tarafının Türkiye'den SİHA ve zırhlı araçlar satın almak istediği öğrenildi.

Güncel / 08 Şubat 2021 Pazartesi 17:21
SİHA ve zırhlı araçlarına talip oldular!

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere ve beraberindeki bir heyet, Şubat 2021'in ilk haftasında Kazakistan'ı ziyaret etti. Dere, ziyareti sırasında Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev ve mevkidaşı Muhammed Talasov‘la görüşmeler gerçekleştirdi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan‘a yapılan ziyarette, iki ülke arasında savunma sanayii alanında yapılabilecek iş birliği konularının tartışıldığı bildirildi.

Tarafların, Türk yapımı SİHA'ların Kazakistan'a sevkiyatı ve SİHA'ların bakımının Kazakistan'daki şirketler üzerinden yerelleştirilmesi gibi konularda istişare ettiği belirtiliyor. Kazak tarafın ayrıca Türk yapımı zırhlı personel taşıyıcı araçlar hakkında da bilgi istediği ifade ediliyor.

Görüşmelerde savunma alanında ortak girişimlerin oluşturulmasına dikkat çeken Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, her iki ülkede de askeri eğitim kurumlarında nitelikli uzmanlar yetiştirilmesi konusunda yürütülen iş birliğinin önemini vurguladı. Yapılan açıklamalara göre, Kazakistan ile Türkiye'nin çok yönlü stratejik ilişkilerini geliştirmeye devam edeceği ifade edildi.

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin, mevkidaşı Muhammed Talasov'la yaptığı görüşmeler sırasında ise Türk savunma sanayiinin önde gelen firmalarıyla yapılabilecek iş birliği konularının ele alındığı belirtildi.

Türk heyeti, Kazakistan'da Milli Savunma Üniversitesi'ne de ziyarette bulunarak askeri eğitim alanında iş birliği konularını görüştü. Heyet, üniversitenin eğitim ve materyal temelinin yanı sıra üniversitenin gelişim hedeflerini öğrendi.

Kazakistan

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