USD (Alış - Satış) : 7,07 - 7,08 EURO (Alış - Satış) : 8,50 - 8,52

Sanal provokatörler yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 39 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Genel / 08 Şubat 2021 Pazartesi 17:39
Sanal provokatörler yakalandı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular çeşitli illegal örgüt ve gruplara destek çıkan sosyal medya hesapları ve siteleri takip ediliyor.

FETÖ, PKK, DEAŞ...

Bu kapsamda 1-7 Şubat'ta 1264 hesap hakkında çalışma yapıldı. Söz konusu hesaplardan 639'unun FETÖ/PDY, 567'sinin PKK/KCK, 40'ının aşırı sol, 18'inin DEAŞ terör örgütlerinin güdümünde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

39'U GÖZALTINA ALINDI

Hesapları kullandıkları tespit edilen ve haklarında işlem başlatılan 575 şüpheliden 39'u gözaltına alındı.

Gözaltına alma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı