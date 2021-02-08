Polise saldırmışlardı! Provokatörlerden 33'ü...!!!

HDP'nin çağrısıyla 4 Şubat'ta, Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride gözaltına alınan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 4'ünün yaşı küçük olduğu ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Gözaltındaki 61 şüpheli ise Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.



8'İ SERBEST BIRAKILDI!



Burada 9 cumhuriyet savcısı tarafından gruplar halinde ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı.



Savcılık, geriye kalan şüphelilerden 33'ünü tutuklanmaları talebiyle, 20'sini de adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.



Hakimliğe sevk edilen 53 şüphelinin işlemleri sürüyor.