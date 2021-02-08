O ülkede de mutasyonlu virüse saptandı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede İngiltere varyantı 16 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini duyurdu. Öte yandan Bakan Pilli, halkın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'de yapılan Kovid-19 virüsü mutasyon analizi konusunda yazılı açıklamada bulundu.
16 VAKA TESPİT EDİLDİ
Pilli, "Sağlık Bakanlığının Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptırmış olduğu Kovid-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı Kovid-19 virüsü tespit edilmiştir." bilgisini verdi.
MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI
Bu virüsün daha hızlı bulaştığının dikkate alınması gerektiğini belirten Pilli, halkın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.