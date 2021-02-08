Muharrem İnce'nin istifası onaylandı

Muharrem İnce, Ankara'da ofisi önünde basın toplantısı düzenledi. İnce, "CHP artık bir tabeladan ibarettir. CHP ideolojik savrulmalar yaşamaktadır. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. Kimlerle yolumu ayırıyorum? Bir, ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum" dedi. Muharrem İnce, CHP'den ne zaman istifa edeceğine yönelik soruya "Bugün, biraz sonra CHP'den istifa edeceğim. Bunun bir gerekçesini de yazılı olarak göndereceğim" dedi. Öte yandan Muharrem İnce’nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP’den istifa başvurusu onaylandı.
Muharrem İnce, CHP'den ne zaman istifa edeceğine yönelik soruya 'Bugün, biraz sonra CHP'den istifa edeceğim. Bunun bir gerekçesini de yazılı olarak göndereceğim' dedi.
İSTİFA BAŞVURUSU ONAYLANDI
Muharrem İnce'nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP'den istifa başvurusu onaylandı.
3 CHP'Lİ VEKİL DE İSTİFA ETMİŞTİ
CHP'den Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasının ardından açıklama yapan İnce bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.