Mansur Yavaş geri vitese taktı!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı birinci birleşimi nedeniyle toplandı.



CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen ve belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda, çeşitli konularda verilen soru önergelerinin okunmasının ardından gündeme geçildi.



Yavaş'ın oylamaya sunduğu gündemdeki komisyon raporları oy birliğiyle kabul edilirken, Başkanlık yazıları da görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.



BOĞAZİÇİ'NDEKİ HİBRİT HAREKATI DURDURULUNCA YAVAŞ GERİ ADIM ATTI



Gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, cevaplaması talebiyle Başkan Yavaş'a sorularını iletti.



Yalçın'ın "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle Yavaş'ın Rektör Melih Bulu'ya yazdığı mektupla genel siyasete karıştığını" ifade etmesi üzerine Yavaş, olayların Ankara'ya sıçramasıyla bu açıklamayı yaptığını belirtti.



KOASA MİLLET YÜZ VERMEDİ



Boğaziçi'ndeki abluka girişimi, şiddet olayları LGBT ve terör unsurlarının dahli toplumun tüm kesimlerinin tepkisini çekti. Soros'un Türkiye ayağı Osman Kavala'nın eşinin LGBT vakıflarına büyük meblağlı desteği de ortaya çıktı. Güçlü siyasi isimler sert tepki gösterdi. Amaçlanan iç çatışma ortamı hissedildi. Şiddet eylemleri muhaliflerden destek görmedi.



Siyasi hiçbir davranışın içinde olmayacağını dile getiren Yavaş, "Ankara'ya, herkese ayrım yapmadan eşit bir şekilde hizmet etmekten başka bir gayretim yok." diye konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI YAVAŞ'A KİM GAZ VERDİ?



Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylardan pozisyon kapma amaçlayan Yavaş, Rektörlüğe işgal girişiminde bulunulduğu gün, Prof. Dr. Melih Bulu'ya mektup yazmıştı. Yavaş, Başkan Erdoğan'ın yetkilerini kullanarak, Boğaziçi Üniversitesi görevini tevdi ettiği Bulu'nun görevi bırakmasını istemişti. Görev alanın olmamasına rağmen Yavaş böyle bir adımı niye attı?



2019 yılında seçim çalışmalarında düzenlediği bir basın toplantısında "HDP'yi ziyaret edecek misiniz?" sorusuna cevap veren Mansur Yavaş, "Onu bilemiyorum. Ona ajans karar veriyor" açıklamasında bulunmuştu.



Mektubu da, Yavaş'ın bile bilemediğini bilen bu ajans mı yazdı?



YAVAŞ BU KADAR KOLAY YALAN SÖYLEYEBİLİYOR



Kabe'ye yapılan saygısızlığı da asla kabul etmeyeceklerini belirten Yavaş, "CHP Genel Başkanı dahil herkes onu eleştirmiştir." dedi.



Boğaziçi'nde Kabe-i Muazzama'yı savunanların fişlenmesinin ardından "Beni de fişle" kampanyası başlatıldı!

Oysa kazın ayağı hiç de öyle değil...



Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmesiyle ilgili CHP'den önce tepki sonra destek gelmişti. 30 Ocak'ta CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Görünen ve görünmeyen sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz" derken, bir gün sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Boğaziçi direnişinde günlerce terör örgütü bulamayanlar, çareyi bir cinsel yönelimi "sapkın" ve "suçlu" göstermekte buldu. Cezaevlerinde bırakacak bir gencimiz yok. Paylaşmasam da bir görüşü, bir yaşam biçimini kimsenin şeytanlaştırmasına sessiz kalmayacağım" sözlerini sarf etmişti.