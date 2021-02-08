Mahkemeden skandal son dakika kararı: FETÖ'cünün şirketi kurtarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans imamı, Bank Asya'yı boşaltma operasyonunun mimarı, FETÖ/ PDY çatı davasının firari sanığı Ali Çelik'in ortağı olduğu şirketlerle ilgili skandal bir karar çıktı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali Çelik'in hissedarı olduğu Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi'nde kayyumluk kararını kaldırdı.



Diğer yandan edinilen son dakika bilgisine göre Mahkeme, FETÖ'nün finans kaynağı Kaynak Holding ile bağlantılı üç şirketle ilgili de benzer bir karar aldı.



ESKİ SAHİPLERİNE DEVRİNİN ÖNÜ AÇILDI



Böylece, beş şirketin FETÖ davalarında ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan eski sahiplerine devrinin önü açıldı. Halen aktif faaliyette olan beş şirketin bilanço büyüklüğü 60 milyon lirayı buluyor. Kayyumluk kararının kaldırılmasına yönelik talep olmamasına rağmen mahkemenin bu adımı atması da yargı çevrelerince şaşırtıcı bulundu.



ŞİRKETLER FİRARİ ÇELİK'İN



Kayyumluk kararı kaldırılan şirketlerden Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi'nin yüzde 99.94 hissesi FETÖ'nün en kilit isimlerinden olan Ali Çelik'e ait…



BANK ASYA TALİMATI!



Hükümeti yargı darbesiyle devirmeye çalıştığı 17-25 Aralık 2013 teşebbüsü başarısız olunca üyelerine 'Evlerinizi, arabalarınızı satın, diğer bankalardaki paralarınızı çekip Bank Asya'ya yatırın' talimatını veren örgüt, bankanın kasasında biriken parayı yurtdışına kaçırmıştı. Bu operasyonun başında da Ali Çelik bulunuyordu.



HORTUMLAYIP KAÇMIŞTI: Çelik, Bank Asya'ya el konulacağını içeriden istihbarat alarak öğrendikten sonra 17 milyar lirayı hortumlayarak İngiltere'ye firar etmişti.



KAYNAK'IN FİRMALARI DA VAR



FETÖ'nün finans üssü Kaynak Holding'e el konulduktan sonra incelenen dijital verilerde milyonlarca doların yurtdışındaki örgüt üyelerine gönderilmesine aracılık eden şirketlerin kayyumluk kararı da kaldırıldı. Bu şirketler arasında, Azim Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Elis Gayrimenkul Sanayi A.Ş. ile Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Limited Şirketi bulunuyor.



15 TEMMUZ'DAN SONRA BİLE PARA GÖNDERMİŞ!



FETÖ'nün birçok şirketini bünyesinde barındıran çatı kuruluşu Kaynak Holding'e kayyum atandıktan sonra ele geçirilen dokümanlarda usulsüz para aktarımları tespit edilmişti. MASAK raporlarında, Azim Gayrimenkul, Elis Gayrimenkul, Azim Yeminli Müşavirlik ve Yapı Azim Ortaklık firmaları üzerinden yurtdışındaki örgüt üyelerine 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dahi para gönderdiği ortaya çıkmıştı.



HİSSEDARLARI KAÇAK



Kayyumluk kararı kaldırılan firmalardan Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Limited Şirketi'nin yüzde 50 hissedarı Yusuf Keleş de yurtdışında firarda... Yusuf Keleş 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Keleş'in yargılandığı davadaki iddianamede, FETÖ'nün kasası Ali Çelik'in de adı geçiyor. Keleşler'in şirket içerisindeki tüm işlemleri Ali Çelik koordinesinde yaptıkları tek tek anlatılıyor.



DAVA KONUSU OLMAYANI DA KALDIRDI



İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yüzde 99.94 hissesi Ali Çelik'e ait olan Yapı Azim Ortaklık Girişim'e ait üç şirketin davası görülüyordu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütaalasında müsadere talep etmişti. Mahkeme müsadere kararını vermedi ve bu üç şirketle ilgili kayyumluk kararını kaldırdı. Bu davanın konusu olmayan Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Azim YMM ve Den. Ltd. Şti. üzerindeki kayyumluk kararını da kaldırdı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kayyumluğun kaldırılmasına ilişkin kararına yapılan itiraz da reddedildi. İtirazı 36. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek.



60 MİLYONLUK FİRMALAR



Kayyumluk kararı kaldırılan şirketlerin bilanço büyüklüğü 2020 sonu itibarıyla 60 milyon TL'yi buluyor. Şirketler halen aktif ve gayrimenkul zengini… Özkaynakları 42 milyon TL'yi geçen şirketlerin geçen yıl sonu itibarıyla toplam cirosu 7 milyon TL'yi buldu. Özkaynak, ciro ve bilanço bakımından en iyi durumda olan da Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Azim Gayrimenkul Yatırım…



EMSAL OLARAK TEKRAR ETMESİN



SABAH'a açıklama yapan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal da kararla ilgili şunları söyledi: 'Kayyumu bulunduğumuz ve içinde yüzde 99.94 oranında Ali Çelik'e ait olan şirketler İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz hafta sahiplerine iade edilmiştir. Gelin görün ki, Ankara'daki bir başka mahkemede Ali Çelik'in 861 kez ByLock görüşmesi tespit edilmiştir. Elbette, Türkiye bir hukuk devletidir. Ancak bu kararın emsal olarak tekrar etmemesini diliyorum. TMSF olarak gerekli itirazlarda bulunacağımızı ve FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum.'



ALİ ÇELİK ÖRGÜTÜN 3 NUMARASI



Bank Asya'ya yatırılan paraların yurtdışına çıkarılması organizasyonunun mimarı Ali Çelik, örgütün finans imamı olarak biliniyor. Müflis Bank Asya'nın hissedarı olan, Samanyolu TV'de yöneticilik yapan Ali Çelik, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in de bulunduğu çatı davasında sanık… Örgütün üç numaralı kişisi olarak biliniyor. Bu davada, sanıkların birçoğu ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyor. Ali Çelik, FETÖ'nün karargâh olarak kullandığı, kara para aklama merkezi Maltepe'deki Pinhan Restaurant'ın da sahibiydi. Pinhan Restaurant davasında da nitelikli dolandırıcılık suçundan 10.5 yıla kadar hapsi isteniyor. Çelik, Kaynak Holding davasında da sanık… Firari Ali Çelik, halen Londra'da inşaat işleriyle uğraşıyor. 40 milyon liralık malikânede yaşayan Çelik'in Avrupa bankalarında 200 milyon euro parası bulunuyor. Ali Çelik, Londra'da PKK başta olmak üzere Türkiye düşmanı örgütlere ve sözde Sivil Toplum Kuruluşları'na para yardımında bulunmaya devam ediyor.