İstanbul Havalimanı'nda doğan bebeğin adı belli oldu

Saint Petersburg kentinden Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Shakesanam Kabılzhan ve Mukhamadal İsmailov çifti aktrama yapmak için İstanbul'a indi. Pasaport kontrolünün ardından fenalaşan 26 yaşındaki genç kadına ilk müdahale İstanbul Havalimanı'nda yapıldı. Hamile olduğu öğrenilen kadın sancıları artınca İstanbul Havalimanı'nın dış hatlardan, iç hatlara giden transit alanında doğum yaptı. Doğum ardından 112 ekipleri tarafından anne ve bebek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



"TÜRK VATANDAŞI OLMASINI İSTERDİM. BURADA DOĞDU, BURANIN ÇOCUĞU OLSUN"



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kontrol amacıyla tutulan anne ve kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kadın Doğum Klinik Şefi İbrahim Polat, Hava limanında doğumun nadiren görülen bir normal doğum olduğunu 3 kilo 200 gram ağırlığında sağlıklı olaraık dünyaya geldiğini kaydetti.



Hava limanında üçüncü çocuğu dünyaya gelen bebeğin babası Mukhamadal İsmailov, "Ankarada Ablamın oğlunun düğünü için Ankara aktarmalı olarak İstanbul Havalimanına indik. Pasaport kontrolünden bir buçuk yaşındaki kızım Tasminm ile geçtikten sonra eşim bağırmaya başladı. Biz doğumun 21 Şubatta olmasını bekliyorduk. Bize erkek çocuk dünyaya gelecek demişlerdi. Böyle bir olayı hiç yaşamamıştım. Allahın işine bakın çocuk Hava limanında kız olarak dünyaya geliyor. İlk kez böyle bir şey yaşadığım için şoke oldum. Çok şükür eşim de bebeğim de sağlıklı. Bu durum sürpriz oldu. Bir oğlum bir kızım vardı. İkinci kızım oldu. Türk ismi koymayı planlıyorduk. İstanbul'da hava limanında doğduğu için ismini İstanbul" koyacağız. Kırgız konsolosluğu Türk vatandaşı olamayacağını söyledi ama nedenini söylemedi. Türk vatandaşı olmasını isterdim. Burada doğdu, buranın çocuğu olsun" dedi.



İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DOĞAN İLK BEBEK OLDU



İstanbul Havalimanı'nda doğan ilk bebekle ve anne ile ilgilenen Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Doç. Dr. İbrahim Polat annenin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Havaalanlarında doğum yaşanan olgulardan. İstanbul havalimanında da ilk defa böyle bir şey oldu. Anne ilk kontrollerinin ardından odaya alındı. Bebek de kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor. Çocuğun cinsiyeti kız ve 3 kilo 200 gram olarak dünyaya geldi" dedi. Anne Shakesanam Kabılzhan'ı hastanede karşılayan ve burada ilk müdahalesini yapan Dr. Süleyman Tunç ise, "Hastanemiz de İstanbul Havalimanı da yeni olduğu için iki taraf için de bir ilk oldu. Hasta ilk geldiğinde ilk doğum kanaması vardı ve bebek ağlayarak geldi. Tansiyon, ateş ve nabız gibi rutin kontrolleri yapıldı. Pediatri doktorları tarafından da çocuğun takibi devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Bebeğini İstanbul Hava limanında dünyaya getiren anne Shakesanam Kabılzhan'ı, Birden suyunun geldiğini banka doğum yaparken bebeğine bir şey olacak diye korktuğunu ama insanların kendisine yardım ettiğinde bu korkusunun azaldığını ve bebeğini sağlıklı gördüğünü söyledi.