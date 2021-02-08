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Hollanda'dan flaş korona kararı! Uzattılar!

Hollanda hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Mart sabahına kadar uzatıldığını açıkladı.

Güncel / 08 Şubat 2021 Pazartesi 21:29
Hollanda'dan flaş korona kararı! Uzattılar!

Hollanda hükümetinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, vaka sayılarının azalma eğilimi gösterdiği fakat yeni vakaların üçte ikisinin, ilk kez İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipi olduğu belirtildi.

Açıklamada, saat 21.00-04.30 arasında uygulanan kısıtlamanın yeniden uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın 23 Şubat'ta açıklanacağı kaydedildi.

Hükümet'in, Kovid-19 nedeniyle ülkedeki gençlerin ruh sağlığı ve psikolojik destek için kapsamlı bir paket hazırlığında olduğu aktarıldı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tiplerine karşı önlemlerin uzatılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Ulusal Stres ve Tükenmişliği Önleme Merkezi'nin (NCPSB) yaptığı araştırmada, Hollanda'da gençlerin yüzde 82'sinin, Kovid-19 nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşadığı ve neredeyse tüm gençlerde psikolojik sorun tehlikesi bulunduğu tespit edilmişti.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF OLANLAR

Yasak saatlerinde işe gidenler ve yemek dağıtımı yapanlar, iş yerlerinden aldıkları belgeyle sokağa çıkabiliyor.

Polis, itfaiye ve ambulans çalışanları, tren, metro, tramvay, otobüs ve taksi sürücüleri, uçak mürettebatı ve kondüktörler, izin belgesi olmaksızın kısıtlamadan muaf tutuluyor.

Hastalık, acil durum, hava yoluyla seyahat, adli işlemler, cenazeye katılma ve evcil hayvan gezdirme gibi nedenlerle sokağa çıkanlar da kısıtlama kapsamında yer almıyor.

Yasağı ihlal edenlere 95 avro idari para cezası uygulanıyor.

DİĞER ÖNLEMLER DE UZATILMIŞTI

Rutte hükümeti, 2 Şubat'ta üçüncü dalganın kaçınılmaz olduğunu belirterek, 15 Aralık 2020'de yürürlüğe giren sıkılaştırılmış diğer Kovid-19 tedbirlerinin, 2 Mart'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Rutte, 10 Şubat'tan itibaren temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerler dışındaki kapalı olan tüm dükkan ve mağazalardan internet üzerinden sipariş edilen ürünlerin randevulu sistemle tek başına giderek alınabileceğini söylemişti.

Hollanda'da, ilkokul ve kreşlerin bugün açılması öngörülürken havaların çok soğuk olması ve şiddetli kar yağışı sebebiyle okulların açılması ertelendi.

Hollandaİngiltere

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