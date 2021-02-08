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HDP 'Herkes İçin Adalet' kampanyası başlatacak

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, bugün "Herkes İçin Adalet" ismiyle yeni bir kampanya başlatacak. Ancak terör örgütü destekçisi parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığı çocuklarını isteyen anneler için sessiz kalıp annelere saldırmayı tercih ediyor.

Siyaset / 08 Şubat 2021 Pazartesi 10:25
HDP 'Herkes İçin Adalet' kampanyası başlatacak

HDP, bugün düzenleyeceği toplantıyla "Herkes İçin Adalet" kampanyasının startını verecek.

Kampanyaya ilişkin hazırlanan deklarasyonu HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, düzenleyecekleri basın toplantısıyla açıklayacak.

Etkinlikler kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirilecek.

Kampanyanın açıklanacağı toplantıya, HDP MYK ve PM üyeleri ile milletvekillerinin yanı sıra siyaset, sanat ve akademi dünyasından bazı isimlerin katılması bekleniyor.



ANNELER 525 GÜNDÜR EVLATLARINI BEKLİYOR

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 525. gününde devam ediyor.

23. BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Son olarak 3 Şubat'ta İçişleri Bakanlığı 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin Diyarbakır'da 520 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı belirtilerek, "Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte evlat nöbetinde 23. buluşma gerçekleşirken, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 21'e yükseldi." bilgisine yer verildi.

Teslim olan teröristlerin 2008, 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Pervin BuldanSuriye

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