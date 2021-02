Gözler ABD'de: Trump'ın yargılama süreci başlıyor!

Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) çevrildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump ülkede 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından azil istemiyle yarından itibaren Senato'da yargılanmaya başlanacak. Temsilciler Meclisi'nin azil yönetecileri olarak nitelenen 9 Demokrat üyesi yargılama sırasında savcı görevinde olacaklar. Demokrat üyeler 'Trump'ın sözleri olmasaydı 6 Ocak'ta Kongre baskını yaşanmayacaktı' görüşünü dile getirecek. Senatörler ise jüri konumunda olacak. Bu yargılama aslında öncekilerden biraz farklı. Senatörler aynı zamanda görgü tanığı olacak. Donald Trump'ın yargılamada suçlu bulunabilmesi için 100 üyeli Senato'da 67 senatörün suçlu olduğu yönünde oy kullanması gerekiyor.



Demokratlar'ın Trump'ı suçlu ilan edebilmesi için 17 Cumhuriyetçi senatörün de bu yönde oy kullanması gerekiyor. Senato'da yapılan bir oylamada 45 Cumhuriyetçi senatör yargılamanın anayasaya aykırı olduğu yönünde oy kullanmıştı. Donald Trump'ın avukatlarının da yargılamanın anayasaya aykırı olduğu yönünde savunma yapmaları bekleniyor. Avukatların Trump'ın artık başkan olmadığına vurgu yapacağı tahmin ediliyor. Azil yönetecileri Trump'ın Senato'da ifade vermesini istedi ancak Trump avukatları aracılığıyla bunu reddetti. Trump Senato'daki yargılamada suçlu bulunursa, ardından bir daha kamu görevinde çalışıp çalışmayacağıyla ilgili ayrı bir oylama da yapılacak. Söz konusu oylamada 51 senatör 'kamu görevinde çalışamaz' yönünde oy kullanırsa Trump'ın 4 yıl sonra başkan adayı olamayacak.



KONGRE BASKINI OLAYI



Trump 6 Ocak'ta Washington'da destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada birlikte Kongre'ye yürüyeceklerini söylemiş, 'sert savaşın yoksa ülkeniz bildiğiniz ülke olmayacak' demişti. Bu sözlerin ardından da kalabalık Kongre binasının içine girmiş, Başkan Joe Biden'ın seçim galibiyetinin onaylanması bir süre ertelenmişti. Olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmiş, Kongre üyeleri de saklanmak zorunda kalmışlardı.



AZİL YARGILAMA TAKVİMİ



Biri polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.



TRUMP HAKKINDA HANGİ SUÇLAMALAR YER ALIYOR?



ABD eski başkanı Donald Trump'ı Senato'da yargılanmaya sevkeden bu süreçte iddia makamı konumundaki Demokratlar eski başkanın Kongre saldırısından şahsen sorumlu olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini söylüyor. Yargı öncesi yaptıkları yazılı bilgilendirme notunda Demokratlar Trump'ın seçimin sonuçlarını kabul etmeyi defaatle reddetmesinin 'korumak için yemin ettiği cumhuriyete karşı isyana teşvikin' yolunu açtığını ifade etmişlerdi. Trump'ın açıklamalarının 6 Ocak günü yapılan kontrolsüz gösteriyi her an patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştürdüğünü savunuyorlar. Demokratlar kalabılığın Trump tarafından çakılan bir kıvılcımla 'şiddete başvurmaya hazırlandığı' tezini bizzat eski başkanın açıklamalarında kullandığı sözler ve Kongre baskını sırasında çekilmiş görüntüler ile kanıtlamaya çalışacaklar. Kanıtların ortada olduğunu söyleyen Demokratlar 'Başkanlık seçim sonuçlarını tersine çevirmeye yönelik diğer girişimler sonuç vermeyince Başkan Trump, Kongre'ye yönelik bir saldırıyı kışkırttığını ifade ediyor. Demokratlar eski başkanın ayrıca ömür boyu kamu görevinden men edilmesini de istiyor.



TRUMP KENDİSİNİ NASIL SAVUNUYOR?



Öte yandan Donald Trump'ın avukatları her şeyden önce eski başkanın artık görevde olmadığını, sade bir vatandaş olduğu için azledilmesinin de mümkün olmadığını, bu nedenle hakkında Senato'da yargılama yapılmasının anayasaya aykırı olduğunu söyleyecek ve davanın reddini isteyecek.Avukatların ikinci savunma hattı yaptıkları ön açıklamaya göre, eski başkanın yaptığı açıklamaların, taraftarlarını Kongre baskınına kışkırtmadığı yönünde olacağı tahmin ediliyor. Eski ABD başkanı Trump şu ana kadar yaptığı açıklamalarda kışkırtıcı konuşmalar yaptığını reddetmiş ve söylediklerinin normal olduğunu savunmuştu.