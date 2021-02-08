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Göbeklitepe'deki monolit için özel ekip

Göbeklitepe'de ortaya çıkan monolit için jandarma bünyesinde özel ekip kurulurken, vatandaşların alana yaklaşması yasaklandı.

Güncel / 08 Şubat 2021 Pazartesi 08:40
Göbeklitepe'deki monolit için özel ekip

12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri'nin bulunduğu Örencik Mahallesi'nde yaşayan Fuat Demirdil, cuma günü sabah saatlerinde buğday ekili tarlasına geldi.


EKİPLER İNCELEME YAPTI

Ancak, çiftçi, tarlasının uç noktasında 3 metre yüksekliğinde 50 santim genişliğinde bir metal blok görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından da inceleme yapıldı.



'GÖKYÜZÜNE BAK AYI GÖR'

İncelemede, kim tarafından konulduğu bilinmeyen monolitin üzerinde Göktürk alfabesi ile 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazıldığı belirlendi.



JANDARMA 24 SAAT NÖBET TUTUYOR

Daha önce ABD, Romanya ve çeşitli ülkelerde aniden ortaya çıkan ve yine aniden kaybolan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal blok, kentte de heyecana yol açtı.

Monolit bulunduğu bilgisi üzerine yüzlerce kişinin bölgeye akın etmesi üzerine jandarma, alanda 24 saat nöbet tutmaya başladı.



ÖZEL EKİP KURULDU

Kentte heyecana yol açan gizemli metal bloğun kim tarafından bölgeye bırakıldığının bulunmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip kuruldu.

İstihbaratçıların da yer aldığı özel ekip Örencik Mahallesi sakinleri ile tek tek görüştü. Bölgeye yakın noktadaki diğer kırsal mahallelerde de inceleme yapan jandarma ekipleri, bölgeye perşembe günü ve gecesi gelen yabancı kişiler veya şüpheli durumlar olup olmadığına yönelik bilgi edinmeye çalışıyor.

HER DETAY İNCELENİYOR

Ekipler, bunun yanı sıra Şanlıurfa'ya ulaşımın sağlandığı Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman yönündeki tüm kamera kayıtları ile Göbeklitepe ve Örencik Mahallesi bölgesine ulaşımın sağlandığı güzergah üzerindeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Son bir haftalık kamera kayıtlarını saniye saniye izleyen ekipler, burada taşınabileceği kamyon, kamyonet, tır, minibüs ve kapalı kasa araçları da mercek altına aldı. Ekipler, görüntülerden elde ettiği şüpheli araçları plaka kayıtlarından inceleyerek, metal bloğu taşıyıp taşımadığı sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

ZİYARET YASAK

Dün meraklıların yoğun şekilde ziyaret ettiği metal bloğun bulunduğu bölgede nöbet tutan jandarma, alana ulaşan yollarda sivillerin geçişine izin vermiyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve ziyarette sosyal mesafe kuralının ihlal edilme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, görevliler dışında kimsenin alana yaklaşmasına müsaade etmiyor.

Mahalle sakinleri ise cuma sabahı kalktıklarında gördükleri manzara ile şoke olduklarını anlatırken, durumun netlik kazanmasını ve metal bloğun, araziye ne amaçla kimler tarafından bırakıldığının ortaya çıkarılmasını istiyor.

Romanya

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