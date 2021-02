Disney Channel’da LGBT propagandası!

Özellikle Avrupa'da yayılmaya başlayan ve aile yapısını hedef alan LGBT, ülkemizde de ekranlar üzerinden büyük bir tehdite dönüştü.



DİZİ VE FİLMLERLE MASUMLAŞTIRILIYOR



Bu sapkınlığın dünya genelinde yayılmasında ise dizi, film ve siyasi kampanyalarla masumlaştırılması ve normalleştirilmesi önemli rol oynuyor. Çizgi diziler ile çocukların zihin yapısında bu kavramlar meşrulaştırılarak sapkınlık özendiriliyor.



NETFLIX'TEN SONRA DISNEY CHANNEL



Türkiye'de bu sapkınlığı normalleştiren kurumların başında, neredeyse her projesinde bir eşcinsel karaktere yer veren ABD merkezli dizi ve film platformu Netflix geliyor. Netflix'in çocukları bu sapkınlığa özendirdiği projeler ülkemizde tepki ile karşılanırken, bir diğer ABD'li kuruluş Disney Channel da sapkınlık projesinin merkezi oldu.



"MUCİZE: UĞUR BÖCEĞİ İLE KARA KEDİ" ADLI ÇİZGİ DİZİDE SAPKINLIK PROPAGANDASI



Disney Channel'da yayınlanan Fransız yapımı "Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi" adlı çizgi dizide eşcinsel sapkınlığın özendirildiği ve bu karakterlerin çizgi dizide ve özel bölümlerinde yer aldığı ortaya çıktı.



KARAKTERLERİN GÖRÜNTÜSÜ VE AKSESUARLARI ÜZERİNDEN MESAJ



Çizgi dizide özellikle ikinci sezondan sonra diziye dahil edilen çizgi karakterlerle eşcinsellik özendirildi ve her bölümde farklı sahnelerle çocukların zihnine pompalandı.



İkinci sezonun sonlarında diziye dahil olan 'Marc Anciel' karakteri biseksüel bir görüntüye sahip, ilk bakışta kız gibi görünüyor ancak erkek bir karakter. Karakterin aksesuarları arasında LGBT sapkınlığını sembolize eden gökkuşağı temalı tişört bulunuyor.



İKİ ERKEK KARAKTERİN YAKINLAŞMASI



Çizgi dizide yer alan Marc ve Nathaniel karakterleri kız gibi görünmelerine rağmen erkek karakterleri canlandırırken aralarındaki yakınlaşmalar dikkat çekiyor.



Eşcinsel lobisi, bu çizgi dizinin karakterleri üzerinden sosyal platformlar ve fun sayfalarında sapkın ilişkileri özendiren paylaşımlarda da bulunuyor.



ÖZEL BÖLÜMDE SAPKINLIK PROPAGANDASI SÜRÜYOR



'Mucize Uğur Böceği ve Kara Kedi' New York özel bölümünde de eşcinsel sapkınlık propagandası sürdü. Bir aile karakteri dizide öyle çizilmiş ki, iki kız çocuğunun ailesi eşcinsel iki kadın aynı zamanda. Çocuklar ikisine de "anne " diyor, kadınlardan birinin daha erkeğe benzetilmiş olması da dikkat çekici. Yine kız çocuklardan birinin erkeğe dönüşüyor olması sapkınlığın çocuklar üzerinde nasıl bir tahribat projesine dönüştürüldüğünün kanıtı.



Karakterlerin birer süper kahraman kızı bulunuyor. Kızlardan biri 3 farklı karaktere sahip kızdan erkeğe erkekten kıza dönüşüyor. Bu algı ile cinsiyetsizlik empoze ediliyor ve kahramanlıkmış gibi gösteriliyor.



2 anne ve 2 kızın olduğu sahnelerin birinde kadınlardan biri kahramana dönüştüğünde sesi de erkek sesine dönüşüyor. Diğer kadının vücut hatları ise kadından daha çok erkeksi duruyor. Kızlar iki karaktere de anne diyor.



DİZİNİN BİRÇOK ÜLKEDE İZİN VERİLMEYEN SAHNELERİ VAR



Dizinin yayınlandığı başta Rusya ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkede belli kısımlarına izin verilmedi.İzin verilmeyen sahnelerde eşcinsellik özendiriciliği ve öpüşme sahneleri yer aldı.



İzin verilmeyen sahnelerde eşcinsellik özendiriciliği ve öpüşme sahneleri yer aldı.



ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN TOPLUMU DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYORLAR



Çocuklar için yayınlanan Batı merkezli yapımlarda eşcinsel ilişkiyi özendiren Disney Channel, Netflix gibi platformalarda LGBT sapkınlığının propagandası tam gaz sürüyor.



Çocuklarımızın izlediği bu yapımlarla onları zihinsel yönden etkileyerek sapkınlıkları normalleştiren bu platformlar uyguladıkları bu yöntem ile geleceğin toplumunu dizayn etme çabasına giriyor. Kaynak : Takvim