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Başsavcılık’tan flaş Enis Berberoğlu talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Berberoğlu hakkında infaz işlemlerinin durdurulmasın, AYM kararına uyulmasını talep etti.

Güncel / 08 Şubat 2021 Pazartesi 09:33
Başsavcılık’tan flaş Enis Berberoğlu talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Enis Berberoğlu ile ilgili flaş talep geldi. Başsavcılık, Berberoğlu hakkında infaz işlemlerinin durdurulmasını talep etti.

Başsavcılıkça İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan yazıda şu ifadelere yer verildi: 'Yukarıda yazılı dosyanızda Cumhuriyet Başsavcılığımızdan görüş istenmekle; Mahkemenizin 2016/205 esas sayılı dosyası ve 04/02/2021 tarihli yazınıza istinaden;

Sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun 2016/205 esas numaralı dosya hakkında Anayasa mahkemesine yapmış olduğu bireysel başvuru neticesinde, Anayasa Mahkemesi yapılan başvuruyu 21/01/2021 tarihinde karara bağlamış ve oy birliği ile sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun başvurusunu kabul edilebilir bulmuştur,

BAŞSAVCILIK'TAN BERBEROĞLU TALEBİ

Anayasa Mahkemesi söz konusu kararında; sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasa'nın geçici 20. Maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra yapılan seçimlerde milletvekili seçilmesi nedeniyle tekrardan yasama dokunulmazlığını elde ettiğini, ancak yargılamaya devam edilmesi nedeniyle sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasal siyasi faaliyette bulunma ve seçilme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir,

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasaya tarafından yetkilendirilmiş olup kararları Anayasal olarak bağlayıcı niteliktedir,

Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi'nin 21/01/2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılama da durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi,

Kamu adına talep ve mütalaa olunur.'

Milletvekili

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