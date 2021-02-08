Avrupa'da şaşırtan görüntü! Turuncu kar yağdı

Avrupa son birkaç gündür 'turuncu kar' nedeniyle şaşkın. Soğuk ve karlı havanın birçok Avrupa ülkesinde etkisinin gösterdiği bu günlerde İspanya, Andorra, Fransa ve İsviçre Alpleri dahil birçok bölgede yağan kar bir anda turuncuya dönüştü.



Bu ilginç doğa olayı sebebiyle ortaya ilginç görüntüler çıkarken uzmanlar bu durumun ardında yatan bilimsel gerçeği açıkladı.



Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden kalkan toz, etkili rüzgarlarla birlikte Avrupa'ya kadar geldi.



Avrupa ülkelerinde kar yağışıyla birlikte Sahra Çölü tozları nedeniyle yerler bu sefer beyazlamadı. Aksine tozun rengiyle birlikte ortaya turuncu bir kar çıktı.



Çöl tozları sadece yerdeki karları değil gökyüzünü de turuncuya boyadı. Avrupa'daki çoğu kayak merkezindeki kayak severler turuncu gökyüzü altında kayak yaparak bu ilginç manzaranın tadını çıkardı.



Turuncu kar birçok Avrupalının sosyal medya paylaşımlarında da yerini aldı. Çektikleri fotoğrafları sosyal medyaya yükleyen kullanıcılar "Burası bilimkurgu filmi seti değil Avrupa'nın göbeği" diyerek esprili paylaşımlarda bulundu.



Bilim insanlarına göre bu durum her yıl gerçekleşse de bazı yıllarda tozların yoğunluğunda görülen artış bu turuncu kar ve gökyüzü durumunun daha belirgin olarak yaşanmasına sebep olabiliyor.



Öte yandan uzmanlar karın renginin turuncu olmasının yanı sıra çöl tozlarının etkisiyle dokusunun da farklılaştığı ve neredeyse kardan çok toza benzediğini belirtiyor.