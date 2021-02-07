MSB paylaştı! Nefes kesen tatbikat...

Milli Savunma Bakanlığı, 'Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı'nın, Kara ve Deniz Kuvvetlerine ait birliklerin katılımı ile Kırklareli bölgesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, zırhlı/mekanize birlikler ile istihkâm birliklerinin yakın iş birliği içerisinde Nehir Geçiş Harekâtı esaslarına göre icra edilen tatbikatta; tanklar su tabanına basarak, Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcıları ise (GZPT) yüzerek derin sulardan geçiş yapmıştır. Envantere yeni giren Vuran araçları, istihkâm birlikleri tarafından tesis edilen Nakliye Takımlarıyla ve inşa edilen köprüler üzerinden başarılı bir şekilde geçiş icra etmiştir. Sulardan Geçiş Tatbikatı'nda birliklerin istihkâm yetenekleri, sulardan geçiş teçhizatları ve müşterek harekât icra etme kabiliyetleri başarıyla test edilmiştir' denildi.





