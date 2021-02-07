Fahrettin Altun'dan 7 Şubat açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı son dakika açıklamasında 7 Şubat MİT kumpası olarak bilinen FETÖ organizasyonuna ilişkin önemli ifadelere yer verdi. Altun hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu kumpastan yine Erdoğan'ın dik duruşu ile çıkıldığının altını çizdi.







SİYASİ VE EKONOMİK KALKINMAYI DURDURMAK İSTEDİLER



Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak uluslararası alanda hızlı bir yükselişe geçtiği, devletimizin istikametinin yalnızca Ankara'dan belirlenmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleşen bu kumpasın en önemli hedefi, milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir.







KARARLI LİDERLİK İLE BERTARAF EDİLDİ



FETÖ'nün yargı içindeki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu kumpas yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Liderimiz, aziz milletimizden aldığı güçle, devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı.







HER TÜRLÜ HAİN GİRİŞİMİN SONU BU OLACAK



Cumhurbaşkanımızın yalnızca aziz milletimizle birlikte yürüttüğü kutlu mücadele, Gezi kalkışmasını, 17/25 kumpaslarını ve 15 Temmuz darbe girişimini de akamete uğratmıştır.



Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da her türlü hain girişimi bertaraf edecektir.

