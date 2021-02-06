Sağlık Bakanlığı 6 Şubat korona virüs verilerini paylaştı

Çin'de ortaya çıktığı günden beri koronavirüs nedeniyle 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Türkiye de salgının başından itibaren bu ölümcül pandemiyle mücaledesini sürdürüyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte, vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Son olarak korona aşılarıyla birlikte Türkiye'de vaka sayılarında ciddi bir düşüş gözlemleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli olarak erişime sunduğu vaka sayıları son dakika olarak paylaşıldı. İşte 6 Şubat 2021 Türkiye korona virüs verileri...
Korona virüsle savaş devam ediyor. Artan vakaların ardından alınan koronavirüs tedbirleri işe yaradı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte, vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Son olarak aşının da gelmesiyle birlikte koronavirüs sürecinde kritik bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşlarda her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu merak ediyor. Peki bugünkü tabloda durum ne?
BUGÜNÜN KORONA VİRÜS TABLOSU!
Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.