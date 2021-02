Nurcan Serçe hakkında Kocaeli Valiliği'nden flaş açıklama! Nurcan Serçe'nin çocukları devlet koruması altına alındı!

Sosyal medya kısa sürede yayılan ve Nurcan Serçe isimli kadının çocuğuna uyguladığı şiddet görüntülerinin ardından neler olacağı merakla bekleniyordu. Kızını darp ettiği ve yüzüne yastık bastırdığı görüntüler ile birlikte küçük kızın yardım çığlıkları görenlerin yüreğini dağladı. Edinilen son dakika haberine göre ise Nurcan Serçe'nin gözaltına alındığı duyurulurken yine son gelen bilgilere göre; tutuklandığı ve çocukların devlet koruması altına alındığı bilgisine ulaşıldı. Aynı zaman Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 14 yaşındaki kızı N.B'ye şiddet uygulayarak darbeden anne N.S'nin sosyal medyada yer alan görüntülerinin 10 ay öncesine ait olduğu belirlendi. İşte cani anne Nurcan Serçe olayından son gelişmeler!



KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!



Kocaeli Valiliği, o görüntülerle ilgili açıklama yaptı



Büyük tepki çeken görüntüler ile ilgili Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, görüntülerin geçtiğimiz yıl Temmuz ayında çekildiği belirtilerek, 'Görüntüdeki çocuğumuz ve kardeşleri 21 Temmuz 2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımda ve devlet korumasındadır.



Çocukların annesi N.S hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedirler. Her çocuğumuz biricik ve kıymetlidir. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocuklarımızı himaye etmeye devam edeceğiz.'



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



'Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır. Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir. Her çocuğumuz biricik ve kıymetlidir. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocuklarımızı himaye etmeye devam edeceğiz.'



- Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan annenin N.B. ile 5 çocuğu devlet korumasına alındı



N.S'nin H.B. ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı ve 2 çocuklarının olduğu belirlendi. N.S'nin K.B. ile önceki evliliğinden de 4 çocuğunun bulunduğu tespit edildi.



Sosyal medyadaki görüntülerde yer alan 14 yaşındaki kız çocuğu N.B'nin darbedilmesiyle ilgili N.S, 14 Nisan 2020'de gözaltına alındı ve Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından N.S, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı



Aralarında N.S'nin şiddet uyguladığı 14 yaşındaki N.B'nin de bulunduğu 6 çocuğun devlet yurduna yerleştirildiği öğrenildi.