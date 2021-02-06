Kızına işkence uygulayarak nefessiz bırakan cani anne Nurcan Serçe gözaltında!

İsminin Nurcan Serçe olduğu iddia edilen bir kadının kızına uyguladığı şiddeti gösteren video sosyal medyada gündem oldu.



Anne şiddeti sırasında küçük çocuğun nefessiz kaldığı görüldü. Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.



Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi.







Görüntülerde, Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü.



Nurcan Serçe'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.



6 ÇOCUK YURDA YERLEŞTİRİLDİ



H.B. ile dini nikahla yaşayan Nurcan Serçe'nin bu birliktelikten 2 çocuğu, ilk evliliğinden de 4 çocuğu olmak üzere toplam 6 çocuğu olduğu belirtildi.



Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nurcan Serçe'nin geçen yıl 4 Nisan'da polis tarafından gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı bildirildi.



Nurcan Serçe'nin 6 çocuğunun ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği ifade edildi.

