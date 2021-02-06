Irak'tan Türkiye açıklaması

Irak Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Ali Samir, devlete ait Es-Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, Irak'ın su dosyası ile ilgili Türkiye ile yürütülen görüşmeleri değerlendirdi.



Samir, temaslarda Türk tarafının, iki ülke arasındaki ortak nehirlerde Irak'ın su hakkının korunmasına önem verdiklerini vurguladığını ve görüşmelerde olumlu gelişmeler gerçekleştiğini bildirdi.



Ülkenin su ihtiyacını temelde Dicle ve Fırat nehirlerinden temin eden Irak, uzun yıllardır yağışların azalması nedeniyle su ihtiyacını karşılamada problemler yaşıyor.