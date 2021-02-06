USD (Alış - Satış) : 7,08 - 7,09 EURO (Alış - Satış) : 8,48 - 8,49

Çocuğunu yastıkla nefessiz bırakan Nurcan Serçe’ye tepki yağıyor

Twitter’da bir kadının kızına uyguladığı şiddeti gösteren video sosyal medyada gündem oldu. TikTok’ta ismi Nurcan Serçe olduğu iddia edilen bir kadının, çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Çocuğunu yastıkla nefessiz bırakan Nurcan Serçe için 'tutuklansın' talebinde bulunuluyor.

Güncel / 06 Şubat 2021 Cumartesi 10:48
Çocuğunu yastıkla nefessiz bırakan Nurcan Serçe’ye tepki yağıyor

TikTok uygulaması üzerinden çocuğuna şiddet uygulayan bir annenin görüntülerinin paylaşılmasının üzerine, Twitter kullanıcıları #NurcanSerceTutuklansın etiketiyle tepkilerini dile getirmeye başladı.

Görüntülerde, kızına şiddet uygulayan kadının hızını alamayıp yastıkla boğmaya çalıştığı, olay sırasında bir erkek çocuğunun da çaresizce o anlara tanık olduğu görülüyor.

Küçük kızın ise olay sonrası yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyor.



SOSYAL MEDYADA VERİLEN TEPKİLER

“Bir kez daha tüylerimizi ürperten bir çocuk fiziksel istismarı videosuyla sarsıldık. Veriler çocukların çoğunlukla yakınları tarafından istismar edildiklerini göstermekte. Hapse atmak çözüm değil. Çocuklar anne-babalarının insafına terkedilmemeli.”

“Bir çocuk düşünün ki sığınacak son kalesi bile yıkılmış. Söylenecek çok şey olduğunda söyleyecek bir şey bulamıyor insan... #NurcanSerçeTutuklansın”



“Annelik sadece doğurmakla olmuyor . Sevginizi veremeyecekseniz bu dünyaya çocuk getirmeyin. Rabbim vicdan yoksunlarına annelik duygusunu tattırmasın..”

“Videoyu baştan sona izleyemeyecek kadar canım yandı. Anne olmak sadece çocuk doğurmak değildir. Şimdi o yavru büyüdüğü zaman psikolojisi nasıl sağlıklı olacak? Nasıl tutunacak hayata annesi bile ona işkence etmişken? Çok geç olmadan yardım edin.”

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı