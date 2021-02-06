Christopher Plummer hayatını kaybetti!

Menajeri, aktörün gece saatlerinde ABD'nin Connecticut eyaletindeki evinde hayata gözlerini yumduğunu bildirdi.



1965 tarihli 'Neşeli Günler' filminde canlandırdığı Yüzbaşı Von Trapp karakteriyle tanınan Plummer, sahnede canlandırdığı Shakespeare rolleriyle de başarılı bir tiyatro kariyerine imza atmıştı.



Plummer, 2012'de, 82 yaşında 'Yeni Başlangıçlar' filmiyle Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanarak 'oyunculuk dalında Oscar kazanan en yaşlı kişi' olmuştu.



DEDESİ ESKİ BAŞBAKAN



1929 yılında Toronto'da dünyaya gelen Plummer'ın çocuk yaşlarından itibaren sanata teşvik edildi. Büyük dedesi eski Kanada Başbakanı Sir John Abbott olan Plummer'ın çocukluğu Montreal'de geçti.



Oyunculuk kariyeri öncesinde piyano eğitimi alan Plummer, profesyonel olarak piyano çalmayı 'çok yalnız ve çok zor bir iş' olarak değerlendirdi.



Plummer ilk kez 1954 yılında ilk kez New York'ta aktrist Mary Astor ile sahneye çıktı. 1958 yılında ise ilk sinema filmi Stage Struck'ta yer aldı. 1974 yılında Cyrano de Bergerac rolü ile Tony ödülüne layık görüldü. Aktrist Tammy Grimes de dahil olmak üzere toplam üç evlilik yapan Plummer, 1970'ten bu yana İngiliz dansçı ve oyuncu Elaine Taylor ile evliydi.