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Barış Pınarı Harekatı Macron'u rahatsız etmiş!

Türkiye'nin peş peşe gerçekleştirdiği operasyonlar teröristlerin korkulu rüyası olurken, teröristleri bir maşa gibi kullanan emperyalist güçler de zora girdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın işlerini zorlaştırdığını belirtirken terör örgütü YPG'yi de "destekledikleri uzantıları" olarak tanımladı.

Güncel / 06 Şubat 2021 Cumartesi 09:41
Barış Pınarı Harekatı Macron'u rahatsız etmiş!

Düşünce kuruluşu Atlantic Council'in davetlisi olarak katıldığı tartışmada Fransa'nın AB ve NATO nezdindeki Türkiye politikasını eleştiren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2019 ekiminde ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleyerek tüm NATO müttefiklerini zor bir duruma soktuğunu savundu.

'BİZE SORMADAN YPG'Yİ VURDULAR'

Barış Pınarı Harekatı'nı ima ederek Türkiye'yi eleştiren Macron, 'Türkiye 2 yıl önce NATO, ABD ve Fransa ile hiçbir koordinasyon kurmadan Suriye'nin kuzeyinde bir operasyon yaptı. Birden SDG'nin PKK'lı olduğunu, terörist olduğunu iddia ederek bu operasyonu yaptılar. İddialarının bazıları doğruydu. Ama bizim bulunduğumuz yerlerde operasyona gittiler, hiç sormadan. DEAŞ orada, Fransa ve ABD askerleri orada. Birden bire bizim bir üyemiz bizim uzantılarımıza karşı savaş açtı. Bunun sonucunda NATO, ABD ve Fransa'nın güvenilirliği bölgede tamamıyla yok edildi' dedi.

'NATO'NUN 'BEYİN ÖLÜMÜ' LAFINI BU YÜZDEN KULLANDIM'

Macron, Suriye'nin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerde de aynı davranışı sergilediğini iddia ederek şöyle konuştu:

'Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz'de AB ve NATO'daki müttefiklerine dostane olmayan sistemik bir davranış sergiledi. NATO'nun beyin ölümü lafını bu yüzden kullandım. Düşman kim, kim terörist? Savaşın kuralları neler? Neden Türkiye'nin bu davranışları tolere edildi. 2020'de baskıyı artırdık, bazı sonuçlar aldık. Şimdi önümüzdeki aylar kritik. Türkiye ile AB nezdinde neleri çözmek istiyoruz? NATO'da nasıl bir yaklaşım belirlenmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuk. Şimdi açıklamalar daha farklı. Bu konuyu gündeme getirmekten dolayı memnunuz. Şimdi sonuç bekliyoruz. Ne tür sonuçlar bekliyoruz? Libya'daki durumu çözmek, Libya'daki Türk askerlerinin çıkmasını sağlamak.'

FransaLibyaSuriye

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