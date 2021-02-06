200 bin esnafa müjde!

Resmi Gazete'de yayınlanan 3506 karar sayılı bilgiye göre; 'Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek ciro kaybı desteği' yürürlüğe girdi.



Bşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 200 bin esnafa 40 bin TL'ye kadar ciro desteği verilecek.



Resmi Gazete'de yayınlanan metinde kimlerin başvurabileceği ile ilgili detaylar da paylaşıldı.



İşte esnafa 40 bin TL'ye kadar ciro desteğinin detaylarının yer aldığı o metin...





