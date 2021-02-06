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200 bin esnafa müjde!

Esnafa 40 bin TL'ye kadar verilecek olan ciro desteğine ilişkin detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe giren karardan 200 bin esnaf yararlanacak. Peki, esnafa 40 bin TL ciro desteği uygulamasının şartları neler? İşte son dakika haberinin detayları...

Ekonomi / 06 Şubat 2021 Cumartesi 15:39
200 bin esnafa müjde!

Resmi Gazete'de yayınlanan 3506 karar sayılı bilgiye göre; 'Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek ciro kaybı desteği' yürürlüğe girdi.

Bşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 200 bin esnafa 40 bin TL'ye kadar ciro desteği verilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan metinde kimlerin başvurabileceği ile ilgili detaylar da paylaşıldı.

İşte esnafa 40 bin TL'ye kadar ciro desteğinin detaylarının yer aldığı o metin...


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