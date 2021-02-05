USD (Alış - Satış) : 7,08 - 7,09 EURO (Alış - Satış) : 8,48 - 8,49

Twitter'ın Bakan Soylu'ya sansürü devam ediyor!

Twitter, İçişleri Bakanı Soylu'nun iki paylaşımına daha sansürledi. Twitter tarafından eklenen notlarda paylaşımların 'taciz içeren davranış hakkındaki Twitter kurallarını' ve 'nefret davranışı hakkındaki Twitter kurallarını' ihlal ettiği belirtildi.

Güncel / 05 Şubat 2021 Cuma 20:23
Twitter'ın Bakan Soylu'ya sansürü devam ediyor!

Sosyal paylaşım ağı Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iki paylaşımını daha sansürledi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin paylaşımının ekran görüntüsünü “Sn Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz” notuyla paylaşan Soylu’nun tweetine ‘Bu Tweet, taciz içeren davranış hakkındaki Twitter Kuralları’nı ihlal etti’ notu eklendi.

Soylu’nun ‘Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları’nı ihlal etti’ notu eklenen paylaşımı ise şu şekilde:

* Terör örgütlerine ve sapkın LGBT’ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını,
demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır.

* Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz…

BAHÇELİ’NİN PAYLAŞIMI SANSÜRLENMİŞTİ!

Sosyal paylaşım ağı Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerle ilgili yaptığı bazı paylaşımlarına kısıtlama getirmişti. MHP’den yapılan açıklamada “Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden twitter buna tepki göstermiştir” denilmişti.

SOYLU’YU DAHA ÖNCEDE SANSÜRLEDİLER!

Bakan Soylu’nun “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullandığı paylaşımına da “nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği” uyarısı eklenmişti.

Devlet Bahçeli

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı