Twitter'ın Bakan Soylu'ya sansürü devam ediyor!

Sosyal paylaşım ağı Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iki paylaşımını daha sansürledi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin paylaşımının ekran görüntüsünü “Sn Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz” notuyla paylaşan Soylu’nun tweetine ‘Bu Tweet, taciz içeren davranış hakkındaki Twitter Kuralları’nı ihlal etti’ notu eklendi.



Soylu’nun ‘Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları’nı ihlal etti’ notu eklenen paylaşımı ise şu şekilde:



* Terör örgütlerine ve sapkın LGBT’ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını,

demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır.



* Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz…



BAHÇELİ’NİN PAYLAŞIMI SANSÜRLENMİŞTİ!



Sosyal paylaşım ağı Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerle ilgili yaptığı bazı paylaşımlarına kısıtlama getirmişti. MHP’den yapılan açıklamada “Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden twitter buna tepki göstermiştir” denilmişti.



SOYLU’YU DAHA ÖNCEDE SANSÜRLEDİLER!



Bakan Soylu’nun “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullandığı paylaşımına da “nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği” uyarısı eklenmişti.