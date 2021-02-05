Twitter’dan skandal hamle! Devlet Bahçeli'ye sansür uyguladılar

Twitter'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımlarına kısıtlama getirildi. MHP'den yapılan açıklamaya göre, kısıtlamanın sebebi olarak terörist ve öğrenci ayrımının olduğu vurgulandı.



MHP'den yapılan kısıtlama açıklaması şu şekilde;



'Boğaziçi Üniversitesinin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına twitter kısıtlama getirmiştir. Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve twitter ın arkasındaki güçler destek vermiştir. Genel başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir.'



BAHÇELİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İÇİN NE DEDİ?



'Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir' diyen Bahçeli'nin açıklamaları şöyle demişti:



Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi'ne tutunarak ülkemize meydan okuyor.



Öğrenci başka terörist başkadır. Aynısı Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne de sükûnet kalacaktır. Bu işin şakası yoktur. Ağırlaşan meselenin hafife alınacak tarafı yoktur.



Aydınım diye geçinen zavallılar, sivil toplum kuruluş hüviyeti taşıyan fırsatçılar, demokrasi ve hukuk sınırları içinde siyaset yaptığını zanneden gafiller tarihi yanlıştadır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir.



En son vuku bulan olaylarda 108 kişi emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Bunlardan 101 kişinin söz konusu üniversiteyle ne bağı ne de bağlantısı vardır. Üstelik 79'u da DHKP-C ve TKP-ML örgüt üyesidir. Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?







KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasa dışı örgüt üyelerine 'Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye'nin evlatları' diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır. Türkiye'nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür. Bu tip bayağı senaryoları çok gördük. Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Hiç kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır.'Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir.



'SAYIN REKTÖR ASLA İSTİFA ETMEMELİDİR'

Boğaziçi Rektörü kayyım değil, meşru ve hukuki tasarrufla atanmış bilim insanımızdır. Sayın Rektör asla istifa etmemelidir. Eğer aksi olursa üniversiteler tümden yönetilemez hale gelecektir. Rektörlük binasını ablukaya almaya, rektör odasını basmaya teşebbüs suçtur. Rektörümüz, öğretim üyeleri arasından başta Rektör Yardımcılığı olmak üzere münhal bulunan görevlere lazım gelen atamaları süratle yapmalıdır. Kabul etmeyen, yazılı talimata uymayanlar derhal üniversiteden uzaklaştırılmalıdır. Nitekim taviz verilirse sonuç vahim olacaktır.



Devletimizin yanındayız. Hükümetimizin arkasındayız. Kahraman polisimizin destekçisiyiz. Öğrenci ile teröristi tefrik edecek hem tecrübeye hem de ferasete sahibiz. Türkiye düşmanlarının maşalığına talip olanlar adaletin kızgın korunda erimeye terk edilmelidir.



1970'li yılların başında 'Boykot da bir işgal de bir' diyen meşhur devlet ve siyaset adamı hala hafıza kayıtlarımızda mahfuzdur. Sonrasında ise nelerin yaşandığı, nasıl bir felaket tablosunun ortaya çıktığı unutulmamıştır. Türkiye geriye sarmayacak, eskiye dönmeyecektir. Üniversiteler terörün değil bilimin yuvasıdır. Böyle de kalacaktır.



SOYLU'YA DA KISITLAMA GETİRMİŞTİ

Twitter bir süre önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi olayları sonrası yaptığı paylaşımları nedeniyle kısıtlama getirmişti.