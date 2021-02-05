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Skandal görüntülere ceza üstüne ceza geldi!

Son günlerde üst üste gelen süt banyosu ve dönerle danstan sonra şimdi de ekmekle çekilen TikTok görüntüsü pes dedirtti. Mersin’de çekildiği düşünülen görüntülerde bir genç fırında ekmeğin ortasını açıp koyduğu dondurmanın çubuğunu yalaması büyük tepkilere neden oldu. Konuya ilişkin Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada skandalın imza atıldığı fırına ceza kesildiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Güncel / 05 Şubat 2021 Cuma 19:05
Skandal görüntülere ceza üstüne ceza geldi!

"Süt banyosu" ve "dönerle dans" rezaletinden sonra bir kişinin fırında ekmek üretimini oyuncağa çevirdiği görüntü tepkilere neden oldu.

TikTok uygulaması üzerinden paylaşılan ve Mersin'de çekildiği tahmin edilen videoda, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koyan bir gencin fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp çıkardığı dondurma çubuğunu yaladığı görülüyor.

Tepki çekilen görüntü sosyal medyada paylaşılarak, "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi Tiktok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır.

Söz konusu işletmenin tespiti için Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu arada görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.

FIRININ FAALİYETİ 30 GÜN SÜRE İLE DURDURULDU

Konuya ilişkin Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Tiktok ve Twitter gibi sosyal medyada yer alan fırın ile ilgili görüntüler ihbar kabul edilerek incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda videonun çekildiği fırın işletmesi Kırklarsırtı Mah. Tarsus adresinde tespit edilmiş olup, ilgili İlçe Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından 05.02.2021 tarihinde ilgili işletmeye kontrol ve denetime gidilmiştir.. Yapılan kontrol ve denetim sonucunda; işletmenin faaliyeti 30 gün süre ile durdurulmuştur. Ayrıca işletmeye üretim hijyeninden kaynaklı sebeplerden dolayı 15.203 TL, hijyen belgesi olmamasından dolayı 3.180 TL olmak üzere toplamda 18.383 TL idari para cezası uygulanmıştır. Görüntülerden dolayı da savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi

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