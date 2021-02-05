Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV'de Seda Öğretir'in sorularını cevapladı. Selçuk, öğretmenlerin ne zaman koronavirüs aşısı olacağı ile ilgili olarak, "Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak.Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor" dedi



BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:



YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNLEMLERİ



Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Okulların tamamına yakını temizlik sertifikası aldı ve okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. İllerin durumuna göre yetkililer, kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecekler



SINIFLARIN TÜMÜ NE ZAMAN AÇILACAK?



Bütün sınıfların açılmasını istiyoruz ama bilim insanları 'Burada risk var' dediğinde, 'Olsun biz devam ediyoruz' deme hakkımız yok. Daha fazlası için bilim kurulu ve kabinedeki kararlar açılımlar sağlayabilir. Avrupa Birliği'nin sayısal tabloları var. Son 7 gün içinde 100 bin kişinin altında olursa tamamen açılır, şu sayının üstünde olursa tamamen kapanabilir gibi kararları var, bizde de bu tarz bir çalışma yapılıyor. Biz Avrupa ülkelerinin yaptığı yapsak okulları hiç kapatmamamız lazımdı ama bizde çoğu zaman kapandı. Biz biraz kontrollü gitmeye çalışıyoruz.