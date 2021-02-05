Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız için istenen ceza belli oldu!

Gazeteciler Müyesser Yıldız, İsmail Zeki Dükel ve astsubay Erdal Baran'ın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar haklında 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.



Gazeteciler Müyesser Yıldız, İsmail Zeki Dükel ve astsubay Erdal Baran'ın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar haklında 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.



Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz sanıklar Yıldız, Dükel ile tutuklu sanık Baran hazır bulundu. Dava dosyasına gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından medya ombudsmanı Faruk Bildirici, tanık sıfatıyla dinlenildi. Tanık Bildirici, Yıldız ve Dükel'in Baran ile gazeteci- haber kaynağı ilişkisinin bulunduğuna dikkat çekti. Sanıklar arasındaki görüşmelerin gizlilik içeriğine sahip olmadığını söyleyen Bildirici, sanıklar arasındaki görüşmelerin çoğunda bilgi alışverişinin bulunmadığını belirtti.



31 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ



Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Baran'ın çeşitli şekilde elde ettiği bilgileri kullanarak Yıldız ve Dükel'e aktardığını, söz konusu sanıkların da bu bilgilere yayınlarında yer verdiğini ifade etti. Savcı, 3 sanığın da ayrı ayrı 'Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' ve 'Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçlarından 31 yıl 6 aya kadar hapse mahkum edilmesini talep etti. Esasa ilişkin savunmaları sorulan sanıklar ve avukatları, savunma için süre talebinde bulundu. sanık Baran'ın tutukluluğunun devamına hükmederek davayı erteledi.



ASKER ANLATMIŞ, TEK TEK NOT ALMIŞ



Müyesser Uğur Yıldız ile birlikte aynı dosya kapsamında İstanbul'da 1. Ordu Komutanlığı'nda görevli Astsubay E.B. de gözaltına alınmıştı. E.B.'nin Libya ve Idlib'deki askeri faaliyetler ile ilgili karısı A.B.'nin kullandığı telefon üzerinden bilgi sızdırdığı, kendi telefonunu kullanmayıp tedbir aldığı, Yıldız'ın telefon ile kendisine iletilen bilgileri tek tek not aldığı, fakat ne köşesinde yazdığı ne de ODA TV'de haber yapmadığı belirlenmişti. Astsubay E.B.'nin aynı şekilde Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile de irtibatlı olduğu saptanmıştı.



NEREDE VE NASIL KULLANDI?



Müyesser Uğur Yıldız'ın 1. Ordu'daki çok kritik bir isimden elde ettiği askeri bilgileri nerede ve nasıl kullandığı soruşturma makamlarınca araştırmaya alındı. Yıldız'ın bilgileri 'Askeri casusluk' maksadıyla servis etmiş olabileceği üzerinde duruluyor…



'MÜYESSER ABLA İLE BERABER YAZIYORUZ'



İddianamede astsubay Erdal Baran'ın, astsubay O.A.'yı arayarak 'ODA TV'yi okuyor musun? Müyesser Yıldız var. TSK'yla ilgili yazılara benim yazımdır haberin olsun. Müyesser Abla ile beraber yazıyoruz' dediği, savcılığın Müyesser Yıldız'a ait köşe yazılarında yaptığı incelemelerde ise ikili arasında geçen görüşmelerden edinilen bilgilere yazılar da yer verildiği tespit edilmişti. Aynı zamanda Müyesser Yıldız'ın evindeki notlarda ise tapelerde geçen konuşmaların kaydedildiği notlar bulunmuştu.



KÖSTEBEK 'BEN HASTAYIM'



Türk adaletine sığındığını pişman olduğunu belirten astsubay Erdal Baran'ın ifadesinde Müyesser Yıldız ile İsmail Zeki Dükel'e göndermiş olduğu SMS'lerin kendisine ait olduğunu, bu kişilerin sürekli kendisine Libya'ya ne zaman gidileceğini sordukları için kendisinin de bu bilgileri ilettiğini, Müyesser Yıldız'ın kendisinden 3 kez evrak göndermesini istediğini, yaklaşık 10-12 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü anlatarak kendisini savunmaya çalışmıştı. Müyesser Yıldız ifadesinde görüşme yaptığı askerin anlattığı bilgileri ciddiye almadığını belirtse de telefon görüşmelerinde şüpheliden istihbarat raporu istediği, köstebek askerin ise 'abla istihbarat raporları kesildi' cevabını verdiği belirtilmişti.