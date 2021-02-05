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Meral Akşener ifade verdi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da talimatla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesinde ‘Hakaret’ suçundan yargılandığı dava kapsamında ifade verdi.

Siyaset / 05 Şubat 2021 Cuma 14:19
Meral Akşener ifade verdi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ,Ankara 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki talimat duruşmasının ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akşener, 2017 yılında mühürsüz oyların kabulüne yönelik YSK üyelerine yaptığı eleştiri sebebiyle açılan davada talimatla ifade verdiğini söyledi. Akşener, 'Bu kadar uzun süreden sonra bu hızın sebebini merak ediyorum. Geçen haftaki grup konuşmasında hanım kızın çıkışından sonra bu hızı da tebrik ediyorum' dedi.

'YAPILAN KONUŞMALARI CİDDİYETSİZLİK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM'

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun daha önce AK Parti'den aday adayı olduğunu hatırlatan Akşener, Bulu'nun okulun geleneklerine aykırı biçimde üniversite dışından rektörlüğe atandığını dile getirdi. Akşener konuşmaları ciddiyetsiz olarak adlandırdığını belirterek, 'Şimdi siz çok yüksek tondan bağırarak konuştuğunuzda, bu çocukları dinleme yerine çok üst perdeden bu meseleyi derinleştiren bir dil kullandığınız zaman provokatörler devreye girer. Devlet olarak göreviniz protesto yapan çocukların, gençlerin güvenliğini sağlamaktır. Şu anda yapılan bütün bu konuşmaları ciddiyetsizlik olarak değerlendiriyorum' diye konuştu

Ak PartiMeral Akşener

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