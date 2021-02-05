Günlük can kaybı 5 bine dayandı!

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 119 bin 654 artışla 27 milyon 275 bin 48'e çıktı.



Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 983 artarak 467 bin 5'e ulaştı.



Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 33 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 318 milyon 735 bini geçti.