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Boğaziçi provokatörü imam hatip düşmanı

“YÖK’e rektörü biz dayatırdık” sözü ifşa olan Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokatörlerin başında gelen karanlık Oda TV yazarı Prof. Cem Say, tam bir imam hatip düşmanı çıktı. Üniversitede özgürlük naraları atan Say’ın, riskli bir okulun boşaltılmasıyla çevre okullara dağıtılan imam hatipli öğrenciler için ayrılan bir sınıfa dahi tahammül edemediği ve protesto gösterileri yaptığı belirlendi.

Güncel / 05 Şubat 2021 Cuma 10:44
Boğaziçi provokatörü imam hatip düşmanı

Türkiye'ye ikinci bir Gezi vandallığı yaşatmak isteyen Boğaziçili provokatörlerin akademisyen ayağında yer alan Prof. Dr. Cem Say'ın 28 Şubatçı bir refleksle İmam Hatip karşıtı eylemlere de öncülük ettiği ortaya çıktı. 2014 yılında Şişli'de Talatpaşa Ortaokulu'nun sadece bir tek sınıfının, Feriköy İmam Hatip Ortaokulu'na bağlı İmam Hatip sınıfına çevrilmesine karşı gerçekleşen gösterilerin de başında yer aldığı belirlendi. Feriköy İmam Hatip Ortaokulu'nun ‘depreme karşı güçlendirilmesi nedeniyle' öğrencilerin başka okullara yönlendirildiği, Say önderliğindeki bir avuç marjinalin ise 5. sınıfta okuyan öğrencilerin eğitim hakkını gasp etmek için ‘İmam Hatip sınıfı istemiyoruz' eylemlerini organize ettiği öğrenildi.

Akıl almaz bir düşmanlık

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri kışkırtan 33 kişilik akademisyen kadrosunda yer alan Prof. Dr. Cem Say'ın, 28 Şubatçı zihniyeti aratmayan uygulamaları arşivlerde duruyor. Operasyon medyası Oda TV'nin yazarlarından olan ve aynı zamanda bir başka yazarı Özlem Özdemir ile de evli olan Say, eğitimci bir kişilikten ziyade jakoben bir militan imajı çiziyor. 2014 yılında Şişli'de Feriköy İmam Hatip Ortaokulu'nun depreme karşı güçlendirilmek istendiği için tadilata alınması nedeniyle sınıfların çevre okullara dağıtılması Say'ın başını çektiği ekip tarafından engellenmek istendi. Öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması için 5. sınıf imam hatip öğrencilerinin olduğu bir sınıf, Şişli Talatpaşa Ortaokulu'na kaydırıldı. Tam burada Prof. Say ve kirli zihniyetinin temsilcisi bir avuç marjinal devreye girdi ve adeta kıyameti koparttı.

Çocukların eğitim hakkını engelledi

Okul önünde günlerce eylem yapan Say, en büyüğü 13 yaşında olan öğrencilerin hakkını, iflah olmaz bir ideolojik körlüğün esiri olduğu için engelledi. Meydanlarda özgürlük naraları atan ve Boğaziçili öğrencileri kirli emellerine alet etmeye çalışan Say, sırf imam hatipli oldukları için onlarca öğrencinin eğitim hakkını gasp etmekten utanmadı. ‘Okulumuzda imam hatip sınıfı istemiyoruz' eylemlerinde başı çeken Say, eylemleri günlerce sürdürebilmek için velileri de kışkırttı. Hiçbir şeyden haberi olmayan ve sadece okumak isteyen öğrenciler ise korku dolu saatler yaşamak zorunda kaldı. Bir tek imam hatip sınıfını bile hazmedemeyen Say önderliğindeki ekip Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde de defalarca eylem yaptı.

Akademik değil ideolojik bakıyor

Terör örgütü PKK'nın ihanet bildirisine imza atmaktan çekinmeyen Say, mecburiyetten kaynaklı bir taşınmayı sabote etmekten de utanmadı. Özgürlükçü olduğunu iddia eden Say, el kadar öğrencilere de akıl almaz bir kinle saldırdı. Say'ın geçmişinde kara bir leke olarak duran imam hatip düşmanlığı, bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri de hangi gerekçeyle yürüttüğüne dair derin ipuçları veriyor.

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