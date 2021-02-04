Trabzonspor kazanmayı bildi!

Süper Lig’de son 6 maçını kaybetmeyen ve Beşiktaş galibiyetiyle birlikte bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u konuk etti.



Medical Park Stadı’nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği 90 dakika Bordo Mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor'a üst üste 4. galibiyeti getiren gol 61'de yeni transfer Anastasios Bakasetas'tan geldi. Denizlispor'u 3 maç sonra mağlup eden Karadeniz devi, 39 puana yükseldi ve 4. sıraya yerleşti. Denizlispor ise 17 puanla 21. sırada kaldı.





