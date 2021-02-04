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TikTok'a yaş sınırı geldi!!

Son yılların en popüler uygulaması olan TikTok'a İtalya'da yaş sınır geldi. İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), TikTok'un 13 yaş sınırı getirdi. İtalya Palermo'da ocak ayı sonunda 10 yaşındaki bir kız çocuğunun TikTok'taki meydan okuma sonrası hayatını kaybetmesi infiale yaratmıştı.

Güncel / 04 Şubat 2021 Perşembe 14:36
TikTok'a yaş sınırı geldi!!

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Salı günü yapılan yazılı açıklamada TikTok'un 9 Şubat'tan itibaren tüm İtalyan kullanıcıların erişimini engelleyeceği ve uygulamayı kullanmaya devam etmek için doğum tarihinin yeniden girilmesini talep edeceği duyuruldu.

13 YAŞIN ALTINDAKİLERİN UYGULAMASI SİLİNECEK

Yaş doğrulama işleminin ardından 13 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar Tiktok tarafından silinecek.

SIKI ÖNLEMLERİ TAAHHÜT ETTİ

Açıklamada TikTok'un, 13 yaşın altındaki kullanıcılara erişimi engellemek amacıyla sıkı önlemler uygulamayı taahhüt ettiği belirtildi.

İTALYANCA MODERATÖRLER İKİ KATINA ÇIKACAK

Buna göre Tiktok İtalyanca dilinde çalışan moderatörlerinin sayısını 2 katına çıkaracak ve yaş doğrulama amacıyla yapay zeka tabanlı sistemler devreye sokacak.

10 YAŞINDAKİ BİR KIZ TİKTOK YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İtalya'nın Palermo kentinde Ocak ayı sonunda 10 yaşındaki bir kızın, Tiktok'taki bir meydan okumada hayatını kaybettiği iddiaları ülkede infiale yol açmıştı.

İtalya

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