USD (Alış - Satış) : 7,15 - 7,16 EURO (Alış - Satış) : 8,60 - 8,62

Mustafa Sandal'a savcılıktan tokat gibi cevap!

Beyaz TV'nin sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz'a karşı dava açan sanatçı Mustafa Sandal'a savcılıktan tokat gibi yanıt geldi.

Güncel / 04 Şubat 2021 Perşembe 10:26
Mustafa Sandal'a savcılıktan tokat gibi cevap!

Mustafa Sandal, kendisi hakkında söylenen sözleri çarpıtarak  'cinsel kimliğime saldırı yapılıyor' iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan ve Bilal Özbilge'nin yapımcılığını üstlendiği Söylemezsem Olmaz programında Sandal'a “Bir hırsızlık mı, yasaklı madde mi kullanıyor, dolandırıcı mı” şeklinde sözleri “cinsel kimliğine” saldırı olarak çarpıtmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Beyaz Tv ve Bilal Özbilge haklı görülerek suç oluşturan eylem bulunmadığına ve kavuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Mustafa Sandal konuya ilişkin sessizliğini koruyor.

Söylemezsem OlmazBeyaz Tv

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı