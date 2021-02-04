Mustafa Sandal'a savcılıktan tokat gibi cevap!

Mustafa Sandal, kendisi hakkında söylenen sözleri çarpıtarak 'cinsel kimliğime saldırı yapılıyor' iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan ve Bilal Özbilge'nin yapımcılığını üstlendiği Söylemezsem Olmaz programında Sandal'a “Bir hırsızlık mı, yasaklı madde mi kullanıyor, dolandırıcı mı” şeklinde sözleri “cinsel kimliğine” saldırı olarak çarpıtmıştı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Beyaz Tv ve Bilal Özbilge haklı görülerek suç oluşturan eylem bulunmadığına ve kavuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Mustafa Sandal konuya ilişkin sessizliğini koruyor.

